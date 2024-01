Ancora un incidente a Matera nella giornata di ieri.

Nella mattina, poco dopo le ore 7:30 in via delle Arti, due auto si sono scontrate nei pressi dell’incrocio con via della Tecnica.

Entrambi i conducenti (un uomo e una donna), sono stati soccorsi dai sanitari del 118 accorsi sul posto.

Tempestivo l’intervento anche della Polizia Locale.

Da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.