Ancora un incidente alle prime luci del giorno a Matera.

Poco prima delle 6:00 e per cause ancora da definire, un’auto è andata fuori strada all’incrocio tra via Olivetti e via Dante, schiantandosi contro il semaforo presente.

Sul posto il tempestivo intervento dei sanitari del 118, dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco e della Polizia Locale.a

