Per l’intera notte quattro squadre dei Vigili del Fuoco impegnate a domare le fiamme che si sono sviluppate in aperta campagna a Marconia di Pisticci, in località Incoronata.

Come si apprende da rainews “l’incendio è stato domato all’alba.

Sul posto, per fermare le auto e gestire la viabilità, anche i Carabinieri della compagni di Pisticci e la Polizia di Stato di Marconia”.a

