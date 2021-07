In provincia di Matera “realizzato un atto di giustizia civile” per salvare un albero! I dettagli

Salvatore Scarpato, presidente del Gruppo Pro Ambiente, si congratula con l’Amministrazione comunale di Nova Siri (PZ) per l’intervento che ha permesso di salvare un albero in viale Siris.

Di seguito la nota:

“Eravamo arrabbiati, noi del Gruppo Pro Ambiente, per come era stato maltrattato un albero in Viale Siris: uno schiaffo in pieno volto per gli ambientalisti, un disastro che faceva mostra di sé!

Possibile che possa passare inosservata questa malvagità nei riguardi di un albero?

La ‘mission’ del GPA è quella di stimolare la nascita e la crescita di una coscienza di rispetto dell’Ambiente tra i cittadini, anche in riferimento ai ruoli, non ultimo quello istituzionale che ha il preciso compito di difendere e promuovere senso civico per migliorare lo stato di benessere dei cittadini.

Noi cittadini e volontari del GPA avevamo segnalato il problema alle istituzioni e chiesto, quindi, una verifica immediata delle responsabilità di questo scempio, risposta: sono stati fatti lavori pubblici.

I lavori di pubblica utilità, proprio in virtù della loro utilità pubblica, non possono e non devono recare danno all’Ambiente e a chi lo abita, ma quando malauguratamente si dovesse verificare un incidente di percorso (errare è umano!) bisogna almeno mettere riparo al danno.

L’Amministrazione, nella persona del Consigliere Antonio Acinapura, ha constatato che a suo parere l’albero era danneggiato non in maniera irreversibile, ma sarebbe stato utile un intervento da parte di un agronomo.

A tal scopo, una relazione tecnica del dott. Marcello Manolio è stata inviata all’Osservatorio ambientale di Nova Siri.

La vice-sindaco Filomena Buccello, contattata telefonicamente, ci aveva assicurato che l’Amministrazione si sarebbe adoperata per venire a capo sia delle responsabilità che delle azioni da intraprendere per salvare l’albero; infatti, per meglio approfondirne lo stato, l’Amministrazione ha commissionato una ulteriore verifica delle condizioni dell’albero al prof. Matteo Cirulli che nella sua relazione, in buona sostanza, ribadiva ciò che il dott. Manolio aveva già espresso e cioè che l’albero aveva bisogno di essere curato.

Ad oggi possiamo dire che siamo veramente soddisfatti per il modo celere e professionale con cui si è provveduto ad effettuare l’intervento di ‘riparazione’ dell’albero.

Vale qui ricordare la bellissima poesia che Vittorio Fabbricatti aveva dedicato all’albero per l’occasione, esprimendo al meglio il sentimento di tutti noi ambientalisti.

Noi del Gruppo Pro Ambiente siamo felici di poter ringraziare tutti quelli che in un modo o in un altro si sono spesi per realizzare un atto di giustizia civile.

Ringraziamo il Sindaco Eugenio Stigliano, la vice-sindaco Filomena Buccello, il Consigliere Antonio Acinapura, l’Osservatorio ambientale, il prof. Matteo Cirulli, il dott. Marcello Manolio, il poeta Vittorio Fabbricatti e tutti i cittadini che si battono senza sosta per la salvaguardia dell’Ambiente… Ne va della nostra vita!”.

