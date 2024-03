Il Sindaco di Bernalda Tataranno si candida alle prossime elezioni regionali. Le sue parole

“Mi candido alle elezioni regionali del 21 e 22 aprile!“.

Esordisce così il Sindaco di Bernalda, Domenico Raffaele Tataranno, che spiega:

“Dopo una lunga riflessione, ho deciso di rispondere presente ad una sfida che deciderà il futuro della nostra amata regione Basilicata.

Mi candido a sostegno del Presidente Vito Bardi, persona seria, onesta, simbolo di legalità e garanzia per tutti noi.

Mi candido nella lista della Lega, partito con cui ho iniziato un percorso politico nel 2021.

Una scelta che mi è costata tanto, ma che ho difeso strenuamente e che mi ha premiato, dandomi il privilegio di conoscere e collaborare con un gruppo di persone davvero speciali.

Mi candido per portare a sostegno del centrodestra la mia esperienza amministrativa, la mia determinazione, il mio amore sconfinato per questa terra.

Mi candido perché sono convinto che questo sia il momento giusto, il CAMPO GIUSTO.

Ringrazio il segretario federale Matteo Salvini, il commissario regionale Pasquale Pepe e quello provinciale Vincenzo Zito per la fiducia riposta in me.

Mi è stata chiesta la disponibilità perché la battaglia elettorale sarà dura e bisogna essere uniti e compatti contro la minaccia della sinistra che, spezzettata, deve continuare a rimanere il passato:

proprio per questo ho risposto PRESENTE.

PER IL FUTURO!”.