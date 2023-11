Il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, premiato dal Corpo Soccorso Emergency Basilicata! Congratulazioni

Una targa che, con poche parole, dice tutto: “Dovunque c’è un uomo, c’è qualcuno che ha bisogno di aiuto”.

“E’ stato per me un grande orgoglio ricevere dalle mani del comandante regionale del Corpo Soccorso Emergency Basilicata, Salvatore Azzato, un dono che mi ha illuminato sul senso del bisogno che c’è in ciascuno di noi.

Un inno alla cooperazione, al reciproco aiuto e allo spendersi per il prossimo, tutte considerazioni che sento mie e che cerco di osservare quotidianamente come persona innanzitutto, oltre che nella mia attività politico-istituzionale”.

Con queste parole il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha ringraziato Azzato e l’associazione che presiede, sottolineando che “è sempre pronta a donarsi per il prossimo.

In un periodo storico contrassegnato da tensioni militari e non solo, prendiamo come esempio coloro che si prodigano per il bene comune”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)