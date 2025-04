Il nuovo bonus elettrodomestici: fino a 200 di sconto in fattura

Via libera della commissione attività produttive della Camera all’emendamento di Fratelli d’Italia che riscrive le modalità di utilizzo del bonus elettrodomestici.

La modifica introduce, come riporta today, lo sconto in fattura come metodo per usufruire dell’agevolazione superando il modello del click day.

Allo stesso tempo, l’emendamento supera la soglia di classe energetica minima, che rischiava di penalizzare la produzione made in Italy.

La semplificazione, a prima firma del deputato Silvio Giovine, prevede uno sconto – direttamente in fattura – di 100 o 200 euro a seconda dell’Isee.

L’incentivo varrà soltanto per prodotti realizzati nell’ambito dell’Unione Europea.

L’unica condizione che viene chiesta è l’acquisto di un prodotto che sia di classe energetica inferiore rispetto a quello che viene rottamato.

Sarà la piattaforma Pago Pa a gestire il contributo che potrà arrivare fino al 30 per cento del costo d’acquisto, per un massimo di 100 euro, che diventano 200 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.