“Il nostro amico Pippo Bellone la città di Montescaglioso e il Consiglio Regionale della Basilicata non l’hanno dimenticato”. I dettagli

“L’anno scorso di questi tempi, Pippo già pensava all’edizione 2023 del Salone del Libro a Torino.

In estate poi, avevamo programmato la visita nella cittadina francese di Becherel dove ogni anno, nella settimana di Pasqua, si svolge un importante Festival del Libro.

Così ricorda il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, che aggiunge:

“Sono felice ed orgoglioso che il Consiglio Regionale della Basilicata non l’abbia dimenticato così come non l’ha dimenticato la Città di Montescaglioso“.

Ecco una targa in suo onore e memoria.

