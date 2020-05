Il mare della provincia di Matera sempre più al top: Bandiera Blu per le sue bellissime spiagge!

La Foundation for Environmental Education (FEE) ha assegnato la Bandiera Blu 2020 alle spiagge di cinque località lucane, riconoscendone le qualità naturalistiche e ambientali e valutandone positivamente i servizi offerti.

Una in provincia di Potenza:

Maratea (Santa Teresa/Calaficarra, Macarro/Illicini/Nera, Castrocucco/Secca di Castrocucco, Acquafredda).

Quattro in provincia di Matera:

Policoro (Lido Nord e Sud);

Pisticci (Lido San Basilio, Lido 48);

Bernalda (Lido di Metaponto);

Nova Siri (Lido).

La consegna dei riconoscimenti avverrà a Roma, in via telematica, il 14 maggio nella sede della Foundation for Environmental Education.

Ancora una volta, Basilicata è sinonimo di eccellenza.

