Il lucano Franciosa entra a far parte del consiglio delle guide turistiche professioniste. Auguri di buon lavoro

Il lucano Rocco Franciosa, guida ambientale escursionistica e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata è stato eletto nel consiglio nazionale di Assoguide nel corso dell’assemblea nazionale che si è svolta a Gravina in Puglia Sabato scorso.

Assoguide è un’associazione italiana senza scopo di lucro che unisce, sotto un’unica egida, diverse categorie di guide professioniste che operano nel settore turistico e di promozione dei territori: Guide Turistiche, Guide Ambientali Escursionistiche nelle varie declinazioni (ambito sportivo, di educazione ambientale etc.) e Accompagnatori Turistici.

Rocco Franciosa ha dichiarato:

“Sono onorato di entrare a far parte del consiglio nazionale di Assoguide per offrire un contributo costruttivo e ringrazio per la fiducia in primis i colleghi della sezione Ionica che comprende le regioni Calabria e Basilicata e tutti i colleghi del resto d’Italia”.

La sezione Ionica di Assoguide è rappresentata dalla guida ambientale escursionistica Andrea D’Onofrio presente insieme ad una rappresentanza lucana all’assemblea nazionale che ha rieletto per acclamazione sia il Presidente nazionale Luca Berchicci che la vicepresidente Elena Ronca.

Il Presidente nazionale di Assoguide Luca Berchicci nel suo intervento ha rimarcato:

“Ringrazio per la rinnovata stima da parte dell’assemblea e mi impegno a proseguire nelle azioni messe in campo in questi anni.

Fondamentale sarà l’azione di vigilanza a livello legislativo per completare il percorso della nuova legge sulle guide turistiche e attirare maggiore attenzione per le professioni di accompagnatore turistico e guida ambientale escursionistica.

In merito alle guide ambientali escursionistiche come Assoguide insieme ad Agae, Aigae, Lagap ed ActiveItaly – Rete d’imprese per il turismo attivo e sostenibile, abbiamo avviato un tavolo di lavoro permanente e condiviso elaborando una proposta di legge specifica che porteremo all’attenzione di tutte le istituzioni, così come chiederemo una regolamentazione dettagliata per la figura dell’accompagnatore turistico rafforzando la sinergia avviata con Agilo”.