“Il centro di eccellenza per il Mezzogiorno ‘academy Matera’ si farà”! Queste le ultime notizie

Quarto: academy Matera si farà.

“L’impegno dell’assessore Galella nel portare avanti il progetto di Matera Academy, così come previsto nel Piano strategico regionale 2021-2030, c’è sempre stato e non deve essere messo in discussione.

Al di là dei fraintendimenti nati dal parallelismo tra l’iniziativa di formazione “Basilicata academy” e quanto invece previsto e approvato nel Piano strategico, il progetto che vedrà protagonista la città di Matera verrà immediatamente portato avanti, in ottemperanza al finanziamento già stanziato di 3.000.000 di euro.

L’obiettivo della misura, riprendendo le parole dell’ex consigliere regionale Vincenzo Acito, promotore del progetto, è di creare a Matera, a beneficio anche delle aree interne della Regione e non solo, un centro di eccellenza per il Mezzogiorno di formazione e incubazione nel settore dell’industria culturale e creativa che favorisca la creazione di imprese start up e opportunità di lavoro.

L’incontro di questo pomeriggio con l’assessore allo sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità, Alessandro Galella, ha fugato ogni dubbio sulle intenzioni male interpretate di prendere tempo o di ostacolare la realizzazione di una fucina di talenti che avrà ripercussioni su tutto il territorio lucano.”

Così in una nota il consigliere regionale di Fdi Piergiorgio Quarto.a

