Il 17 Ottobre del 2014 grande esplosione di gioia in una gremita piazza San Giovanni per la proclamazione di Matera Capitale Europea della Cultura. Questo l’evento in programma

Il 17 Ottobre del 2014 la città di Matera veniva proclamata Capitale Europea della Cultura per il 2019.

Un annuncio accolto con una grande esplosione di gioia in una gremita piazza San Giovanni, in collegamento con la sede del Ministero della Cultura dove era riunita la Giuria di valutazione insieme ai rappresentanti delle sei città italiane finaliste per il titolo.

Un ricordo indelebile nella mente di tutta la comunità lucana, un momento di svolta per il territorio intero, che da quel momento ha iniziato una grande trasformazione per prepararsi al grande appuntamento del 2019 e raccoglierne poi l’eredità.

A dieci anni da quel momento storico organizziamo la tavola rotonda “Matera, 10 anni di Capitale” in programma il prossimo 17 Ottobre dalle 10:30 alle 19:00 a Matera in Casa Cava, con l’obiettivo di tracciare un bilancio del percorso fatto dal 2014 sino ad oggi ed individuare nuovi obiettivi comuni per gli anni a venire.

L’incontro è organizzato con il sostegno di Regione Basilicata e Comune di Matera, in partnership con Ego55, TRM Network ed ECoCNews e la partecipazione dell’associazione Volontari Open Culture 2019.