I prezzi di benzina e diesel continuano ad aumentare! Ecco gli ultimi rincari

Prezzi medi ormai a ridosso dei 2 euro al litro anche fuori dalla autostrade, con i nuovi movimenti al rialzo sulla rete carburanti.

Con le quotazioni internazionali venerdì in aumento, soprattutto sul diesel, nel fine settimana, come fa sapere il quotidiano nazionale, si sono registrati interventi sui prezzi raccomandati di benzina e diesel, con Eni che sabato ha rincarato di 1 centesimo entrambi i prodotti.

Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano di conseguenza in crescita.

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 3 settembre, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,960 euro/litro (1,957 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,949 e 1,972 euro/litro (no logo 1,949).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,864 euro/litro (rispetto a 1,862), con le compagnie tra 1,854 e 1,880 euro/litro (no logo 1,855).a

