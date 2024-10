I “Carnevali della tradizione lucana” alla Fiera del Levante di Bari. I dettagli

Nell’ambito della 87° Fiera del Levante di Bari, sabato scorso, 5 ottobre, presso gli stand 186/187, ha giocato un ruolo importante il Comitato regionale Pro Loco UNPLI Basilicata con la presentazione dei “Carnevali della tradizione lucana”.

Ad introdurre, il Presidente dell’UNPLI Puglia, Rocco Lauciello, che ha presentato i dirigenti del Comitato lucano rappresentati dal Presidente Vito Sabia e i 4 Carnevali della Rete presenti, ed ha rimarcato il binomio Confcommercio Bari/Bat – Pro Loco, rinnovato anche presso la Fiera del Levante, nell’ottica della promozione del patrimonio culturale immateriale. Uno spirito di collaborazione e condivisione che li vede uniti in vista dell’azione sinergica come volano per le economie territoriali.

Ma da dove nasce l’idea di questa Rete?

A spiegarlo Rocco Stasi, Vicepresidente della Pro Loco di Tricarico, Consigliere regionale Unpli e Presidente della Rete:

“Ci sono legami culturali antichi fra le nostre due Regioni, infatti, l’esperienza della nostra Rete nasce proprio in Puglia quando come Pro Loco di Tricarico partecipammo, anni fa, assieme al Comune di Putignano (Carnevale capofila), al progetto “Cantieri Creativi” con il sostengo della Fondazione per il Sud.

Abbiamo iniziato così un percorso che ci ha consentito di entrare nella Federazione Europea Città del Carnevale e vivere significative esperienze all’estero.

Eravamo e siamo uniti da un comune sentire delle proprie radici ed è proprio questa la chiave di una rete e che permette di sentirsi più forti perché non si è soli nel creare una comunità che valica i confini dei propri Comuni.

Fondammo così, con Putignano e altre realtà, la Rete dei Carnevali del Sud Italia.

Questa esperienza extra regionale l’abbiamo portata nella nostra Basilicata attraverso la creazione di un gruppo che ha fatto da volano per altri Carnevali lucani”.

A parlare della tradizione di Teana, il Presidente della locale Pro Loco, Vincenzo Salvo:

“Il nostro Carnevale è la rappresentazione in chiave ironica della vita del paese, delle varie forme di potere e delle varie personalità.

Tra i tanti costumi, il carnevale di Teana si caratterizza per la sua maschera emblematica: ‘l’Urs’, che simboleggia lo stretto legame tra uomo e natura, interamente realizzata dai tanti volontari Pro Loco e da chi ancora pratica l’arte del saper cucire a mano”.

Valentino Didio, Presidente della Pro Loco di Montescaglioso, ha sottolineato l’evolversi del Carnevale Montese fino al riconoscimento a livello nazionale grazie all’inserimento nell’elenco dei 50 Carnevali storici d’Italia.

Un appuntamento che richiama turisti anche dalle Regioni limitrofe attratti dai maestosi carri allegorici di carta pesta realizzati dai gruppi del posto.

Antonio Garrambone, infine, Presidente della Pro Loco di Cirigliano ha invece parlato di una tradizione carnevalesca, di origini medievali, incentrata sulle quattro stagioni e sui dodici mesi dell’anno che vede in testa la maschera di Capodanno, tipica ciriglianese.

Carnevale come espressione di riti propiziatori di contadini che viene recitato con monologhi da grandi e piccini.

Lo spazio della Fiera del Levante dedicato alla Basilicata non è il solo appuntamento pugliese.

Il Presidente UNPLI Basilicata Vito Sabia, sottolineando la cooperazione con l’UNPLI Puglia, ha annunciato la partecipazione per il secondo anno consecutivo alla “Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco” prevista a Lucera (FG) il prossimo 19 e 20 ottobre, che vedrà quest’anno il coinvolgimento delle Pro Loco di Bernalda, per la provincia di Matera, e Rionero in Vulture, per quella di Potenza.