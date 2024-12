Grave incidente in Toscana, tragica scomparsa per due operai lucani: “Tutta la comunità è scossa”. Le parole di Bardi

“Apprendo con dolore della tragica scomparsa di due operai lucani a seguito del grave incidente avvenuto in un deposito carburante a Celenzano, in provincia di Firenze.

In questo momento di lutto desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime, ai loro amici e colleghi”.

E’ quanto sottolinea il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Franco Cirelli di Cirigliano e Gerardo Pepe di Sasso di Castalda, entrambi 46 anni, lavoravano per la Sergen, azienda con sede a Grumento Nova.

Aggiunge Bardi:

“Tutta la comunità lucana è scossa da questo tragico evento ed è in apprensione per le sorti di un terzo operaio, Luigi Murno, 37enne di Villa d’Agri, rimasto ustionato in modo grave.

Quanto accaduto dimostra ancora una volta come sul tema della sicurezza sul lavoro sia necessario intensificare ogni sforzo.

La vita di ogni lavoratore è preziosa e dobbiamo fare tutto il necessario per proteggerla”.