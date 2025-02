Incidente sulla Potenza-Melfi questa mattina.

Come precisa rainews “l’impatto è avvenuto tra un furgone e un’automobile e si è verificato in prossimità dello svincolo per Rionero.

Due le persone coinvolte e che sono rimaste incastrate, una è stata trasportata in ealiambulanza in codice rosso a Potenza e l’altra in codice giallo a Melfi.

La strada al momento è chiusa e il traffico è deviato sulle strade interne”.

Ecco le foto.