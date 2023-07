Paura nella serata di Martedì a Matera.

Intorno alle ore 23:00, un automobilista che transitava in via Mattei direzione via Sallustio ha perso il controllo dell’auto finendo la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione.

Immediato l’arrivo dei soccorsi dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il malcapitato all’ospedale di Matera.

Sul posto anche Vigili del fuoco, Polizia di Stato e Polizia Locale di Matera.a

