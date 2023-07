A Montalbano Jonico Eraldo Pecci, indimenticato calciatore vincitore con il Torino: i dettagli

Eraldo Pecci, indimenticato calciatore vincitore con il Torino dello scudetto del 1976 e oggi apprezzato opinionista sportivo, sarà a Montalbano Jonico (Mt) sabato 15 luglio ospite del Toro club Melfi e della Asd Lyon per un evento sportivo e culturale.

Alle ore 18:30 incontrerà i giovani calciatori della Asd Lyon, unica Toro Academy della Basilicata, che svolgeranno attività ludica presso il campo di gioco del Centro Fitness Jfit in contrada Montesano (zona P.P.P.) e successivamente si sposterà nel centro cittadino per la presentazione del suo libro “Ci piaceva giocare a pallone” edito da Rizzoli.

L’appuntamento è per le ore 19:30 presso il Giardino di Palazzo Rondinone dove, dopo i saluti istituzionali, l’autore dialogherà con il giornalista Luigi Di Lauro.

Afferma Gianluca Tartaglia, presidente del Toro club Melfi “Gian Paolo Ormezzano:

“Proseguono le iniziative del nostro club sul territorio regionale.

Questa volta abbiamo privilegiato il materano approfittando della presenza a Montalbano Jonico degli amici dell’unica Toro Academy in Basilicata e della disponibilità di un grande uomo di sport come Eraldo Pecci che con la sua competenza e simpatia conquisterà tutti.

Come sempre non si tratterà soltanto di un evento sportivo, ma anche culturale come è nello stile del Toro club Melfi che ha fatto proprio della cultura il suo tratto distintivo”.

Dichiara Franco Larocca presidente della Asd Lyon:

“Per la nostra associazione sportiva è un grande orgoglio ospitare un personaggio di levatura nazionale come Eraldo Pecci che abbiamo apprezzato sia come calciatore, sempre corretto e leale, sia come opinionista sportivo.

Per questo ringraziamo il Toro club di Melfi, con il quale speriamo di poter organizzare in futuro altri eventi, e l’amministrazione comunale per aver patrocinato l’iniziativa”.

Ha detto il sindaco di Montalbano Jonico Piero Marrese:

“Con grande convinzione abbiamo concesso il patrocinio a questa manifestazione perché crediamo nei valori dello sport in generale e del calcio in particolare.

La presenza a Montalbano Jonico di un grande campione come Eraldo Pecci, al quale diamo il benvenuto, è motivo di orgoglio non solo per ciò che l’ex centrocampista granata rappresenta, ma anche perché la sua presenza assume, di fatto, i connotati di un momento fortemente educativo per i più giovani.

Lo sport è crescita, socializzazione, rispetto delle regole dell’avversario: valori nei quali l’Amministrazione comunale che ho l’onore di guidare crede fortemente”.

Ecco i dettagli dell’evento.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)