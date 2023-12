Grassano: “Beccato lo sporcaccione che ha continuato imperterrito a buttare immondizia nell’abitato”. I dettagli

A Grassano nonostante il cartello posto dagli operatori della raccolta differenziata “Occhio che ti becchiamo” , lo sporcaccione della settimana non si è fermato ed ha continuato imperterrito a buttare immondizia nell’abitato senza alcun rispetto per l’ambiente e chi lo abita.

Il sindaco Filippo Luberto e la delegata all’ambiente Valeria Malvinni fanno sapere:

Per fortuna anche questa volta lo sporcaccione è stato beccato e dovrà pagare la multa per la violazione contestata.

Questo perché l’attenzione per il nostro territorio e il rispetto delle regole da parte nostra è massima.

Grazie agli operatori del servizio di raccolta ed alla Polizia Locale per il lavoro di indagine che svolgono.

Vi ricordiamo che l’isola ecologica è aperta tutti i giorni, pertanto approfittiamo di tale servizio per evitando così di incorrere in sanzioni amministrative per abbandono di rifiuti.

Continueremo a vigilare senza sosta, anche nelle giornate di festività natalizie che si avvicinano, affinché non capitino più episodi del genere”.