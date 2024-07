Gorgoglione: il paese dei ‘pazzi’ è pronto a riaprire le porte a nuove ed emozionanti pazzie! Ecco il programma dell’estate

Giorni di cultura, spettacolo, musica, sapori, tradizioni e chi più ne ha più ne metta.

Un paese da scoprire, da vivere, da sentire.

Come fa sapere una nota:

“Il borgo del materano è la tranquillità della montagna, è la serenità del cinguettio degli uccellini, è quel sapore fresco degli alberi in fiore, è la pace di una passeggiata tra il verde, è anche il temporale estivo che ti travolge senza darti il tempo di metterti al riparo.

Si! Proprio cosi! Può essere tutto questo! Talvolta può esserlo in un solo giorno.

È proprio questa la caratteristica di questo luogo e dei suoi abitanti. Un attimo prima sei un passante e l’attimo dopo sei l’amico, il conoscente di una vita.

A Gorgoglione, purtroppo, non resta molto, ma il bello è proprio questo.

Perchè le persone non tornano per ammirare i monumenti né tantomeno per la varietà di attrazioni turistiche.

Bensì tornano per l’accoglienza, la simpatia, l’allegria, la spensieratezza e, perché no, per quel pizzico di pazzia tipici dei cittadini del posto.

Per allietare le serate estive degli abitanti e di coloro che verranno a farci compagnia – afferma il presidente della Proloco, Giacomo Antonio Lauria- abbiamo pensato ad una varietà di spettacoli che vedremo prendere forme diverse; passeremo dagli spettacoli di musica classica, a quelli di musica popolare o neomelodica, a spettacoli comici, fino ad arrivare alle nostre, ormai famose, sagre (del Pezzente e dell’Involtino).

Confidiamo anche quest’anno in una grande partecipazione.

Noi, in qualità di direttivo abbiamo fatto il possibile per formulare un calendario competitivo e diverso dal solito.”

Il ringraziamento speciale va ad Antonella Tornetta e Rosaria Filippo con la quale si collabora sinergicamente, oltre che Antonio Palermo, Giuseppe Berardi e le signore della Proloco, con la quale in questi anni è stato realizzato davvero tanto per la Comunità.

IL CALENDARIO:

5 Agosto BORGO CULTURA – FESTIVAL DEI DIALETTI LUCANI

8 Agosto FRANKTRINO & THE SWING AFFAIR – MAMBO ITALIANO

9 Agosto SAGRA DEL PEZZENTE – CARINA GIRLS E PETROS ANIMATION

10 Agosto SPETTACOLO COMICO – I DITELOVOI

12 Agosto SPETTACOLO MUSICALE – FRANCO RICCIARDI

13 Agosto SPETTACOLO MUSICALE – ESTATE ALL’OPERA

17 Agosto SAGRA DELL’INVOLTINO – NOTTE BIANCA CON TERRA ROSS E DJ SET

23 Agosto QUIZ SHOW

29 Agosto GIOCHI DI UN TEMPO