Gli studenti dell’I.C. Pascoli di Matera protagonisti di un progetto bellissimo di Urban Game, nel centro della città. I dettagli

Stamattina e domani, le alunne e gli alunni delle classi prime e terze della scuola secondaria dell’I.C. Pascoli di Matera sono protagonisti di un progetto bellissimo di Urban Game, nel centro della città.

Si tratta di un momento ludico di grande valenza formativa, che la scuola ha scelto come attività di accoglienza per le classi di prima media e che è inserito nel progetto “Alle radici del futuro. Comunità educanti”, finanziato dalla Fondazione “Con i Bambini”, che ha come capofila l’associazione Giallo Sassi di Matera.

Tra le tante azioni previste, ci sono attività di co-progettazione che riguardano la peer education. In tale ottica ha lavorato Giallo Sassi, incontrando 24 tra ragazze e ragazzi delle nostre classi terze, per formarli affinché potessero partecipare attivamente alle attività di accoglienza per i compagni più piccoli.

Durante i momenti di formazione, sono stati assegnati dei ruoli specifici e fatte delle simulazioni.

Oggi, il primo appuntamento, con 4 delle le nostre 7 classi prime.

Il gioco urbano si svolge in quattro tappe e rappresenta un viaggio nel tempo; in vari luoghi, bambine e bambini delle prime incontrano dei personaggi storici, ognuno dei quali presenta sé stesso e il luogo e fornisce un indizio storico; c’è sempre anche un assistente, che spiega la prova di abilità che la classe deve svolgere per guadagnare dei punti.

I ragazzi e le ragazze delle terze diventano un po’ fratelli e sorelle maggiori degli alunni delle prime, ma sono anche protagonisti ed organizzatori.

Tutta l’attività è nelle loro mani ed imparano a prendersi le loro responsabilità, ma anche a godersi le gratificazioni di questa bella attività.

L’appuntamento di stamattina è andato “alla grande”, vediamo quali emozioni riserverà l’uscita di domani!