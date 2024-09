Giuseppe unico Atleta Lucano protagonista in questa gara unica ed inimitabile nel suo genere. Complimenti!

Tor des Géants è la prima gara di questo genere che coinvolge una regione intera, lungo i suoi bellissimi sentieri ai piedi dei più importanti Monti delle Alpi ed attraverso il Parco Nazionale del Gran Paradiso e quello Regionale del Mont Avic in Valle D’ Aosta.

Tutte queste peculiarità fanno sì che questa è la gara di corsa a piedi più dura al mondo unica ed inimitabile nel suo genere.

In data 14.09.24, il Giuseppe Ciarfaglia, unico Atleta Lucano della Manifestazione, alle ore 15:00 ha terminato al 423° posto su oltre 1100 partecipanti la manifestazione internazionale del Tor des Geants dopo ben 6 giorni di gara tra pioggia, neve e temperature al di sotto dello zero portando i colori della Basilicata sulle Alpi ed in tutto il mondo in una manifestazione per pochi eletti.

L’ Atleta Giuseppe Ciarfaglia ha raggiunto vette che vanno oltre i 4000 mila metri slm percorrendo al giorno all’incirca 70 /80 km con brevi punti ristoro per mangiare e bere fermandosi nelle ore notturne.

Queste le prime dichiarazioni a caldo del nostro grandissimo Atleta:

“Ho voluto arrivare al traguardo a tutti i costi, mi ero ripromesso di non mollare nonostante un percorso difficile e complicato.

Sono felice per questa esperienza frutto di tanti allenamenti e sacrifici.

Ringrazio l’associazione I Bitlossi per il supporto, e tutta la mia Montescaglioso per il calore che mi ha dimostrato.

Per me era un grande sogno correre al “Tor des geants”.

Sempre lucido e forte della sua esperienza nella gestione di una gara lunga e complessa come il Tor des Geants Ciarfaglia ha impresso alla corsa un ritmo costante che, gli ha permesso di ottenere un ottimo risultato!

Non possiamo che complimentarci con Giuseppe Ciarfaglia per l’impresa raggiunta e per aver portato in alto i colori della Asd I Bitlossi Monterun è della Basilicata tutta!”.

Ecco le foto.