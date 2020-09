Giancarlo Giannini a Matera in occasione di questo grande evento! Ecco i dettagli

Giancarlo Giannini è l’ospite principale dell’anteprima del MatIFF – Matera Art International Film Festival, in programma dal 16 al 19 Settembre prossimi nella città dei Sassi, con la direzione artistica di Antonio Andrisani.

Come fanno sapere gli organizzatori:

“Il grande attore sarà il protagonista della serata finale, sulla terrazza di Palazzo Lanfranchi, e ritirerà il premio ‘Luchino Visconti’ come riconoscimento per la sua carriera costellata da interpretazioni che hanno fatto la storia del cinema italiano, per autori come Lina Wertmuller, Ettore Scola e Nanni Loy, incursioni in blockbuster mondiali come due film della saga di 007 e altri ruoli per Ridley e Tony Scott, Fassbinder, Arau e Francis Ford Coppola.

Un riconoscimento che, per noi, ha anche un forte valore augurale.

Giannini, infatti, nello scorso mese di Giugno è stato designato direttore artistico del corso di recitazione che la Scuola nazionale di Cinema avvierà il prossimo anno inaugurando le attività della propria sezione distaccata a Matera“.

