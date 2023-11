Giacomina Miraglia, atleta lucana, protagonista in questi campionati nazionali! Complimenti

Si sono svolti a Verona i Campionati Italiani di maratona.

Il Club atletico Lauria esulta per il grandissimo 4° posto conquistato da Giacomina Miraglia nella maratona Master in (3h12’20”) categoria FM35.

Un quarto posto nazionale che ripaga questa grande atleta per gli sforzi, la dedizione ed il coraggio di andare in cerca sempre di grandi sfide, dalla corsa campestre, alla corsa su pista alle grandi distanze come la maratona.

Scrive l’allenatore del Club Atletico Lauria, Domenico Forestieri:

“Atleta di grande talento che affronta gli allenamenti sempre con un grande sorriso, ma con grande determinazione e coraggio, allenandosi con qualsiasi condizione atmosferica.

Grazie Giacomina per le soddisfazioni che mi dai come allenatore, grazie perché attraverso lo sport tieni alto il nome di Lauria in giro per l’Italia.

Il mio grande rammarico è quello di non poterti seguire nella gare per le mie precarie condizioni di salute.

Però sicuramente c’è la metterò tutta per centrare risultati sempre più prestigiosi”.