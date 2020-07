Fondo da 1,5 milioni destinato a Matera: i dettagli

“L’emendamento al Dl Rilancio approvato oggi in commissione bilancio alla Camera che estende a tutto il 2020 il fondo da 1,5 milioni destinato a Matera in quanto capitale europea della cultura, è una decisione che accogliamo favorevolmente poiché rappresenta una opportunità per risollevare le sorti del turismo nella Città dei Sassi, auspicando in una rapida ripresa per tutto il territorio lucano”.

È quanto sostiene la Fisascat Cisl Basilicata.

Prosegue la nota:

“Questo 2020 è stato per l’ex capitale europea della cultura un anno molto difficile, sia per la naturale conclusione delle iniziative legate a Matera 2019, sia per la successiva pandemia che ha di fatto paralizzato ogni attività, con effetti devastanti sul tessuto economico e sociale della città.

Purtroppo, le stime per il comparto turistico sono molto pessimistiche anche per il futuro, con perdite a livello globale fino a 3.300 miliardi di dollari secondo le più recenti stime dell’Onu.

In tal senso, accanto alle misure varate dal governo nazionale, che consideriamo comunque insufficienti, vanno approntate adeguate misure di sostegno e di rilancio a livello regionale attraverso un’opportuna rimodulazione delle risorse europee per aiutare chi ha perso il lavoro, sostenere la liquidità delle imprese del settore e ammodernare le infrastrutture, gli attrattori e i servizi turistici sul territorio.

L’obiettivo deve essere diversificare e destagionalizzare l’offerta territoriale e preparare il settore turistico lucano a cogliere le opportunità della futura ripresa con un’offerta più strutturata e qualificata”.

