Fondazione Matera Basilicata: al via l’erogazione di contributi per questi progetti culturali. Ecco come fare domanda

La Fondazione Matera Basilicata, nell’ambito dell’Accordo stipulato con la Regione Basilicata per la cooperazione sullo sviluppo dell’offerta culturale e creativa in Basilicata, ha pubblicato nella sezione dedicata “Amministrazione trasparente” del proprio sito ufficiale www.matera-basilicata2019.it l’“Avviso pubblico per l’erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di attività ed eventi culturali”.

L’Avviso intende sostenere l’attività degli organismi che operano nell’ambito storico-culturale, musicale, cinematografico e delle arti creative, nonché di carattere interdisciplinare, attraverso l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti culturali in Basilicata in grado di potenziare la produzione e coordinare le opportunità di fruizione culturale nella Regione, come fattori di crescita e di coesione sociale.

Possono essere presentati e finanziati a valere sull’Avviso, i progetti rientranti in una delle tipologie denominate macroaree:

Azione A Macroarea Grandi produzioni musicali (nuove produzioni discografiche che diffondano la cultura musicale lucana; circuitazione delle produzioni discografiche e musicali ovvero diffusione a livello regionale e nazionale);

Azione B Macroarea Residenze artistiche;

Azione C Macroarea Festival e rassegne cinematografiche (festival cinematografici, rassegne cinematografiche);

Azione D Macroarea Festival, rassegne culturali e iniziative convegnistiche di grande interesse (festival, rassegne, convegni di grande interesse).

Le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2023 per l’attuazione dell’Avviso trovano copertura con DGR n. 480 del 10.8.2023 nel limite massimo complessivo di 975.000,00 Euro, di cui:

300.000 € per l’Azione A,

100.000€ per l’Azione B,

350.000€ per l’Azione C,

225.000€ per l’Azione D.

I requisiti dei soggetti che potranno partecipare, le tipologie dei progetti ammissibili, i criteri di valutazione dei progetti e di quantificazione dei contributi, le modalità e le condizioni di erogazione, le modalità e i termini della rendicontazione nonché i casi di riduzione o revoca dei contributi stessi sono indicati nell’Avviso.

L’invio della Proposta progettuale, corredata di tutta la documentazione prevista dall’Avviso, dovrà avvenire esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto richiedente all’indirizzo fondazione@pec.matera-basilicata2019.it entro le ore 23:59 del 26 ottobre 2023.

Sarà possibile inviare eventuali richieste di chiarimento, scrivendo all’indirizzo e-mail bandi@matera-basilicata2019.it.

Le risposte ai quesiti richiesti verranno pubblicate sul sito della Fondazione www.matera-basilicata2019.it.

