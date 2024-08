Fondazione Matera Basilicata 2019: nessuna dotazione finanziaria sia per le spese ordinarie che per le attività di progettazione. La richiesta urgente

Un’interrogazione a risposta orale sulla gestione della Fondazione Matera Basilicata 2019 e la programmazione culturale regionale per ottenere chiarimenti dal Presidente Vito Bardi sulle ragioni della mancanza di una direzione generale e sulle misure previste per garantire una dotazione finanziaria stabile alla Fondazione.

L’ha presentata a prima firma il consigliere capogruppo di PD-Basilicata Democratica Piero Marrese congiuntamente al consigliere Roberto Cifarelli (PD), sottolineando che “dal primo agosto è emerso che la Fondazione Matera Basilicata 2019 è priva di una direzione generale, poiché i termini contrattuali del precedente direttore generale sono scaduti” e che, “all’attualità, non risulta alcuna dotazione finanziaria a favore della fondazione, né per le spese ordinarie di funzionamento né per le sue attività di progettazione e programmazione delle azioni”.

Marrese e Cifarelli hanno rimarcato come tale situazione metta “a rischio la continuità delle azioni culturali e creative della nostra regione soprattutto in assenza di un assessorato dedicato.

La Fondazione nel suo ruolo centrale di interlocutore per il settore culturale necessita di una legge regionale che assicuri un finanziamento annuale prestabilito, tenuto conto che la legge regionale n..8 del 30/04/2014, all’art.32, già prevedeva un contributo iniziale di € 700.000 per le spese di funzionamento.

È essenziale affrontare con urgenza queste problematiche per permettere alla Fondazione di continuare a svolgere il suo ruolo cruciale nella promozione culturale e nella crescita delle industrie creative locali.

E’ importante immaginare una direzione ad interim tra i professionisti presenti all’interno della fondazione e adottare misure urgenti per garantire una dotazione finanziaria stabile e sufficiente, al fine di consentire una programmazione culturale efficace e coerente con il piano strategico regionale 2021-2030″, hanno concluso Marrese e Cifarelli.