Ferrandina: Piazza candidata a finanziamento. I dettagli

Una nota del Comune di Ferrandina fa sapere:

“Questa Amministrazione ha indetto un concorso di progettazione avente ad oggetto l’intervento di “Riqualificazione dell’asse viario Piazza De Gasperi – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Plebiscito per la promozione di una nuova mobilità e l’incentivazione di un turismo lento e sostenibile” utilizzando appositi fondi rivenienti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021.

All’esito della partecipazione al concorso e a seguito di ulteriori indirizzi da parte della Giunta Comunale, il nostro concittadino, Arch. Michele Iacovazzi, ha definito, prima una idea progettuale risultata vincente, poi il relativo studio di fattibilità (PTFE), in collaborazione con il compianto Arch. Tonio Acito, autore di prestigiosi premi internazionali, ed insieme a tre giovani professionisti, gli architetti Michele Altamura, altro nostro concittadino, Alessandro Santoro e Laura Acito.

Questa Amministrazione ha già provveduto a candidare sul Programma Regionale FESR FSE 2021/ 2027 – Obiettivo Specifico/Azione 2 RSO5.2. – per circa 2,5 milioni di Euro, stralcio di questo studio, in particolare la riqualificazione della Piazza Plebiscito.

Il progetto, in attesa di finanziamento, punta a dare una lettura unitaria dello spazio urbano di Piazza Plebiscito, per restituire alla vita sociale e civile di Ferrandina un luogo simbolo per tutta la comunità!