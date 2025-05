Ferrandina accoglie l’attrice, scrittrice e regista Claudia Koll che condividerà la storia della sua conversione. L’evento in programma

CLAUDIA KOLL PRESENTA A FERRANDINA (MT) IL SUO LIBRO “QUALCOSA DI ME”.

Appuntamento d’eccezione e da non perdere Sabato 10 Maggio a Ferrandina (MT) nell’ambito del salotto letterario “Donne di Carta” dell’associazione Donna 2000 & Amici E.T.S., dove per l’occasione sarà gradita ospite l’attrice, scrittrice e regista Claudia Koll per la presentazione del suo libro “Qualcosa di me – dialogo con un’amica”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Spiega l’associazione Donna 2000 & Amici E.T.S.,:

“La protagonista dell’atteso evento ci parlerà della sua conversione, iniziata con il passaggio della Porta Santa durante il Giubileo del 2000, e del suo percorso di artista e laica cattolica impegnata ad aiutare poveri e fragili di tutto il mondo.

L’associazione proponente con il benestare del parroco della Chiesa Madre, Don Pierdomenico Di Candia, ospiterà Claudia Koll nella chiesa matrice Santa Maria della Croce in Piazza Plebiscito alle ore 16:00 con ingresso libero.

Dialogheranno con l’autrice:

la presidente dell’associazione Donna 2000 & Amici Maria Carlucci,

Don Pierdomenico Di Candia, parroco della cattedrale,

Rosa Pellegrino, catechista parrocchiale,

Antonio Petrino promotore culturale,

con la partecipazione del Sindaco Carmine Lisanti”.

