Fc Matera: ecco l’appello di Bennardi e Materdomini per il futuro della società

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e l’assessore allo Sport Antonio Materdomini, esprimono la loro apprensione per le sorti del “Matera football club”, auspicando una conclusione positiva delle trattative in corso per il rinnovo dell’assetto societario.

Spiegano gli amministratori:

«Siamo fiduciosi in una soluzione positiva che possa scongiurare ogni ipotesi di non iscrizione del Matera Fc al campionato.

Nel 2023 abbiamo festeggiato i 90 anni della società sportiva materana, e sarebbe veramente una mortificazione per la nostra città non partecipare al campionato di serie D nella ormai imminente nuova stagione.

Confidiamo che i protagonisti della trattativa (pare una cordata di imprenditori locali) trovino la quadra nel miglior modo possibile, dopo più di un mese in stallo.

Sappiamo che la società sarebbe al lavoro per formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di serie D, ma con scadenze imminenti (c’è tempo dall’8 al 12 luglio).

L’Amministrazione è a completa disposizione, per ciò che le compete come ufficio Sport e Politiche sportive.

Siamo disposti a dare il nostro contributo come istituzione, per facilitare e accelerare un qualsiasi confronto costruttivo, che garantisca un futuro solido alla nostra società calcistica».