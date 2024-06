Matera: svelato il carro per la festa della nostra Santa Patrona, Maria SS. della Bruna! Ecco le foto

L’attesa è finita.

Ieri sera dopo l’inizio del novenario e l’intronizzazione della Sacra effige di Maria SS. della Bruna in Cattedrale, il manufatto in cartapesta creato dall’artista materana 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞 per la 635^ edizione della Festa in onore della nostra Santa protettrice è stato benedetto e svelato, segnando così l’inizio dei giorni di festa.

Fino al 1° luglio, presso la Fabbrica del Carro “M. Pentasuglia” si potrà ammirare da vicino il manufatto in cartapesta della 635^ edizione, risultato di un lungo percorso di realizzazione.

Commenta l’associazione Maria SS della Bruna:

“Quando si fa il tradizionale ‘giro’ intorno al carro durante i giorni di apertura al pubblico della Fabbrica del Carro, meraviglia e ammirazione aumentano passo dopo passo.

Il cuore si gonfia di emozione mentre gli occhi, dopo un primo sguardo d’insieme, cominciano poi a posarsi su ogni elemento, scorgendo anche i più piccoli dettagli“.

Ecco le foto del bellissimo carro realizzato.