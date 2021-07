Euro 2020: anche Matera a Wembley per tifare Italia! I dettagli

La finale di Euro 2020 incorona gli Azzurri.

Tifosi in fibrillazione fin dalle prime ore attorno a Wembley, ma anche episodi di disordine e un po’ di tensione davanti ai cancelli, dove diversi tifosi della squadra avversaria hanno provato a sfondare il cordone di sicurezza nel tentativo di accedere allo stadio senza biglietto.

In campo fan scatenati e nervi tesi per i giocatori, al cospetto di presenze illustri come il nostro Presidente Mattarella, prima dell’emozionante momento degli inni nazionali e della festa finale.

A fare il tifo sugli spalti anche una coppia di Matera con la bandiera tricolore nel tempio del calcio inglese.

Eccoli in foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)