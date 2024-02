Ente Parco della Murgia Materana: nominato il nuovo Direttore. Ecco di chi si tratta

Con Delibera n. 3 del 12 febbraio 2024, il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco della Murgia Materana prendendo atto della decadenza dall’incarico di Direttore dell’Ente del dottor Enrico De Capua, ha affidato lo stesso all’ingegnere Pier Paolo Nobile, attuale capo settore del Comune di Montescaglioso.

Nobile svolgerà le sue funzioni per un periodo di mesi sei nelle more dell’espletamento del bando per la nomina del nuovo Direttore del Parco.

Il Presidente Giovanni Mianulli, ringraziando il dottor De Capua per i preziosi servigi fatti nel corso di questi anni, ha augurato al nuovo direttore, Ingegner Nobile, buon lavoro