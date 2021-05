Emergenza Covid Basilicata: 197 nuovi Positivi Lucani! Ecco tutti i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 01.05.2021.

Report dati processati in data 30 Aprile 2021:

Tamponi molecolari di giornata n. 1.561

Test antigenici totali 14.530

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 201

Tamponi negativi n. 1.360

RICOVERATI N. 167

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 137

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 201

197 positivi residenti:

1 Anzi

1 Atella

21 Avigliano

3 Balvano (n. 1 domiciliato a Potenza, n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Banzi

1 Barile

2 Bella

1 Cancellara

2 Castelluccio Inferiore

4 Castelluccio Superiore

3 Colobraro

1 Ferrandina

2 Filiano

1 Garaguso

2 Genzano di Lucania

2 Grassano

2 Lagonegro

1 Laurìa

11 Lavello

17 Matera

7 Melfi

2 Montalbano Jonico

1 Pescopagano

3 Picerno

5 Pietragalla

10 Pignola

5 Pisticci

8 Policoro

2 Pomarico

28 Potenza

1 Rapolla

21 Rionero in Vulture

9 Rotondella

2 Ruoti

2 Salandra

4 Stigliano

3 Tito (n. 1 domiciliato a Potenza)

2 Tolve

1 Vaglio di Basilicata

1 Venosa

1 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 2

1 Calabria (domiciliato a Castelluccio Inferiore)

1 Toscana (domiciliato ad Avigliano)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 2

1 Campania

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 132

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 130

1 Atella

5 Avigliano

1 Castelgrande

1 Castelluccio Inferiore

1 Castelmezzano (domiciliato a Tito)

1 Episcopia

2 Grumento Nova

1 Guardia Perticara

1 Laurenzana

2 Lauria

1 Lavello

1 Maratea

3 Marsicovetere

8 Matera

3 Melfi

12 Moliterno (n. 1 domiciliato a Sarconi)

2 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Oppido Lucano

3 Pescopagano

1 Picerno

3 Pisticci

11 Policoro

8 Pomarico

1 Potenza

4 Rapolla

1 Rionero in Vulture

2 San Chirico Raparo

8 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

14 Satriano di Lucania

2 Scanzano Jonico

1 Teana

2 Tito

1 Trecchina

1 Trivigno

2 Vietri di Potenza

16 Viggiano

Guariti non residenti nè domiciliati in regione Basilicata: n. 2

1 Campania (domiciliato a Muro Lucano)

1 Emilia Romagna (domiciliato a Marsicovetere)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.067

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.900

DECEDUTI RESIDENTI N. 515

GUARITI RESIDENTI N. 17.000a

a

