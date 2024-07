È un sindaco della Basilicata che sbaraglia tutti e vince il primo premio in questa gara! Congratulazioni

Il sindaco di Venosa Francesco Mollica e il primo cittadino di Minervino Murge Maria Laura Mancini sono i vincitori della nona edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, la gara di cucina più originale d’Italia.

La squadra gialla, composta da Mollica e Mancini, seguiti dallo chef Antonio Sorice (Bue Marino , Bisceglie) e da Onofrio Magarelli (Rosso Cardinale, Bisceglie) ha vinto con un troccolo con broccoli e scampi, passato di capperi, olive e acciughe.

Il primo preparato dai sindaci di Venosa e Minervino Murge ha conquistato la giuria, composta da personalità di alto profilo del mondo imprenditoriale e gastronomico pugliese, e sbaragliato la concorrenza delle altre squadre, che pure hanno preparato ottimi piatti.

Commenta l’Avv. Onofrio Musco, Assessore Comune di Bisceglie:

“La città di Bisceglie è stata ben lieta di ospitare il sindaco della città di Venosa che non solo ha promosso la storia e le bellezze della città di Orazio, ma ha primeggiato nella kermesse vincendo sugli altri sindaci in gara come Bari, Napoli, Foggia, Noto, Polignano, Vieste, Casacalenda.

È stato un vero piacere sicuramente foriero di altre iniziative future per le nostre comunità”.

Non ci resta che rinnovare i nostri complimenti al primo cittadino di Venosa con l’augurio di portare sempre più in alto in nome della città.