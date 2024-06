Donati defibrillatori alla Polizia di Stato di Matera. La cerimonia di consegna

Domani martedì 18 giugno, alle ore 10, presso il Commissariato di P.S. di Policoro, l’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita” di Pomarico consegnerà alla Polizia di Stato di Matera due defibrillatori automatici.

I due defibrillatori potranno tornare utili non solo al personale della Polizia di Stato, ma anche, in caso di emergenze, ai cittadini e ai turisti che, in particolare durante la stagione estiva, affluiscono numerosi sulla fascia jonica metapontina.

Sarà presente alla cerimonia il Questore di Matera Emma Ivagnes.