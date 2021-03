Domenica delle Palme, l’Arcivescovo di Matera-Irsina prega per i giovani: “Siate la nota diversa nel concerto di insulti di questa società”. Ecco le sue parole

Ecco la preghiera condivisa, in occasione di questa Domenica delle Palme, da Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo:

“A Betania, Signore, in casa d’amici

ti lasci toccare

e ungere i piedi:

un profumo di vita

inonda la stanza

respiro di morte

presagio di sepolcro.

Il nardo, unguento prezioso,

fecondo atto d’amore di donna

inonda della tua tenerezza, Gesù,

i volti sfigurati

e i corpi piagati

da croci sanguinanti

che salgono verso la Santa Gerusalemme.

Il grido osannante della tua gente, Signore,

si cambia in bestemmia

che invoca tua morte:

spettacolo cruento

che insozza le tende

della bella città

e col sangue purifica la terra.

Il tuo corpo, Gesù,

sputato, insultato, flagellato

risana la Terra

così i tuoi occhi pieni di misericordia

scrutano cuori induriti

ridonando calore

al flusso di linfa vitale:

respiro di Dio!

Offri la tua vita, Signore, a noi dispersi

tra i calanchi della storia.

Radunati

come unico ovile

sgorghiamo dal tuo fianco squarciato

e l’ultimo Tuo grido echeggia

effonde lo Spirito.

Gesù, Verbo fatto carne,

vino nuovo

accolto in nuovi otri

da mani di donne tremanti

che accarezzano un corpo

non più grembo di morte

ma profumo di vita”.

Ai giovani l’Arcivescovo dice:

“Gesù entra a Gerusalemme in modo trionfale, sull’umile cavalcatura di un asino.

Lo stesso ingresso di re e imperatori, con la differenza che questi ultimi erano scortati e sedevano su di un cavallo.

Gesù è accalmato come un re, con tappeti, palme, fiori, balli danze, dalla medesima gente che, nel giro di poche ore, cambia atteggiamento e vuole che sia crocifisso.

Oggi, allo stesso modo, una fede basata sul sensazionalismo e sul sentito dire si spegne facilmente e fa cambiare facilmente opinione.

Si passa, in poche ore, dall’esaltare una persona a condannarla.

Gesù viene tradito dalle persone a lui più care: solo Giovanni, il più giovane, non lo tradisce.

Giovani, voi potete essere, come Giovanni, la nota diversa in un concerto di insulti in questa fragile e vulnerabile società.

Cercate la verità e siate fedeli alla verità che cercate”.

