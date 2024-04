Disagi a Policoro e Scanzano: “ripristinare l’antica strada che attraversa le due città”. La situazione

“Investire su una delle arterie più importanti della Basilicata e del mezzogiorno.

Chiediamo di rilanciare la riqualificazione del ponte sull’Agri, come già deliberato dai Consigli Comunali di Policoro e Scanzano.

E lo chiediamo a gran voce affinché Anas e Regione Basilicata si impegnino per favorire la riapertura prima possibile.

I disagi di questi giorni provocati dal restringimento della statale 106 jonica tra i comuni di Policoro e Scanzano, fanno emergere la necessità di dover ripristinare la bretella dell’antica strada che attraversa le due città, importante collegamento e vero e proprio ponte a cavallo tra le vicine Calabria e Puglia.

Noi di Impegno Comune chiediamo a gran voce di dare un segnale concreto ad uno dei territori più produttivi della Basilicata con la messa in opera di una valida alternativa alla statale 106″.

Così in una nota il capogruppo di Impegno Comune di Policoro, Giuseppe Ferrara, promotore della delibera, approvata in Consiglio comunale, per la riapertura del ponte sul fiume Agri.