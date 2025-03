“Destinazione Pisticci – Mare”: si va verso il piano di sviluppo turistico! I dettagli

Si terrà sabato 15 marzo, a partire dalle 17:30, presso la Sala Consiliare di Pisticci “On. Avv. Nicola Cataldo”, l’evento di lancio per la presentazione delle attività che porteranno, nel corso del 2025, alla definizione del primo Piano di Sviluppo turistico del Comune di Pisticci.

“Con questo primo appuntamento pubblico”, ha dichiarato il Vicesindaco con delega al Turismo, Rossana Florio, “evidenzieremo non solo il metodo di lavoro, ma anche gli obiettivi da raggiungere per il sistema turistico locale, all’interno di un più ampio e articolato contesto regionale”. A tal proposito, la sinergia con l’APT Basilicata sarà fondamentale per condividere, fin da questa fase strategica, obiettivi e linee di intervento.

Al tavolo di lavoro parteciperà, oltre al team di professionisti coinvolti, anche il Direttore Generale dell’APT Basilicata, Margherita Sarli, con cui è già stato avviato un dialogo e un percorso di visione comune. L’obiettivo è valorizzare il potenziale turistico ancora inespresso del territorio, puntando sulle risorse naturalistiche e culturali, da integrare al più maturo prodotto mare.

“La capacità attrattiva di Pisticci”, ha sottolineato il Sindaco Domenico Albano, “va alimentata e rafforzata”. Terza destinazione in Basilicata per numero di presenze straniere, dopo Matera e Maratea, Pisticci ha l’opportunità di consolidare e diversificare la propria offerta turistica. La scelta di definire un piano di sviluppo a medio e lungo termine si inserisce in questa visione, con la consapevolezza delle potenzialità esistenti e della necessità di trasformare le risorse in prodotti turistici capaci di attrarre nuovi target e mercati.

Il piano punterà a integrare e rafforzare il binomio mare-entroterra per promuovere uno sviluppo sostenibile dell’intero territorio, oltre a individuare nuove attrazioni in grado di aumentare la competitività e l’identificazione di Pisticci nel panorama turistico nazionale e internazionale.