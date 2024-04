De Sanzo è il nuovo tecnico di FC Matera. I dettagli

Fabio De Sanzo è il nuovo tecnico di FC Matera.

Mister De Sanzo aveva iniziato la stagione sulla pancina dell’Acireale.

Nella sua carriera da allenatore ci sono anche Paganese, Corigliano e Gelbison oltre all’Acireale.

Adesso approda a Matera per disputare al meglio questo finale di stagione.

Nel suo passato, oltre ad allenare in Serie D disputando due playoff con l’Acireale, ha avuto esperienze anche tra i professionisti con 55 panchine in Serie C.

Nato a Castrovillari il 5 ottobre 1972, da calciatore è stato un buon difensore con più di 300 partite nei professionisti.

A mister De Sanzo il benvenuto nella Città dei Sassi.