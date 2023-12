Dalla Regione Basilicata fondi per raccolta rifiuti e bonifica siti inquinati: i dettagli

“Nell’ultima Giunta regionale di quest’anno sono stati adottati due importanti provvedimenti nel settore delle bonifiche e dei rifiuti con l’assegnazione di circa 300 mila euro ai comuni di Castronuovo di Sant’Andrea, Moliterno, Calvera e San Fele per sostenere investimenti sia per migliorare la raccolta dei rifiuti che per bonificare siti inquinati” .

E’ quanto fa sapere l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico:

“Si prosegue nell’azione di potenziare le attività del ciclo dei rifiuti e delle bonifiche con una particolare attenzione alla qualità dell’ambiente.

Nella stessa seduta è stato approvato un progetto di efficientamento energetico dell’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza che comporterà un investimento di 6.500.000 di euro, con un risparmio economico, in termini di costi energetici, di oltre un milione di euro all’anno ed un abbattimento delle emissioni di anidride carbonica di 1,5 tonnellate.

Solo un esempio eloquente della transizione energetica che sta promuovendo la Regione Basilicata che punta all’abbattimento dei costi energetici e alla riduzione delle emissioni clima alteranti partendo proprio dai consumi energetici degli enti pubblici più energivori e più inquinanti”.