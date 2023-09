Da Matera solidarietà e vicinanza all’ambasciatore italiano in Marocco, dopo il terremoto che ha fatto migliaia di morti.

L’Amministrazione comunale di Matera, con il sindaco Domenico Bennardi, ha manifestato ufficialmente solidarietà e vicinanza all’ambasciatore italiano in Marocco, Armando Barucco, dopo i tragici eventi del terremoto con migliaia di morti.

Scrive Bennardi:

“Desidero esprimere il mio più sincero sentimento di solidarietà per il violento terremoto che ha colpito le città e il territorio marocchino.

Sono vicino a tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo a causa dell’evento sismico, che ha distrutto le loro vite e ha portato via in pochi interminabili secondi i loro affetti e i loro beni materiali.

Da sindaco della città di Matera, patrimonio Unesco, unitamente all’assessore ai Sassi patrimonio Unesco, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza esprimo la massima vicinanza alle popolazioni colpite da questo tragico evento sismico.

Il nostro pensiero va anche ai gravi danni subìti dalla città vecchia di Marrakesh, patrimonio Unesco, e dalla moschea di Tinmel, capolavoro dello splendore almohade, candidato a entrare tra i beni Unesco, di cui auspichiamo una rapida ricostruzione e per i quali La invitiamo a partecipare alle nostre celebrazioni in programma il prossimo 9 dicembre per i trent’anni dall’inserimento dei Sassi e del Parco delle chiese rupestri nel patrimonio mondiale dell’umanità”.a

