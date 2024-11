Criminalità: “Nel Materano per l’estate tutto ha funzionato. Ora che succede?” La richiesta

“Se pur dall’Ugl è rilevata la carenza di organico, la capacità delle forze di Polizia, il modo in cui sono state dirette e lo spirito di abnegazione del personale, hanno permesso di dare anche per quest’estate 2024 segnali di tranquillità in tutta la provincia di Matera.

Ciò non significa che il Governo è esonerato dall’impegnarsi a riaprire un ciclo d’investimenti sul tema della sicurezza”.

Lo dice dall’Ugl di Matera il segretario provinciale, Pino Giordano per il quale, “il dato è rassicurante, nel materano le istituzioni sono solide, la Prefettura e le Forze di Polizia sono ben dirette.

Nel metapontino c’è stata voglia di garanzie, tutto ha funzionato in un sistema di sicurezza che in una realtà appariva tranquilla e che ha vissuto non poche criticità.

Se tranquillità c’è stata, lo si deve solo ed esclusivamente ai tanti uomini dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Vigili Urbani che con immensi sacrifici si sono prodigati a vigilare su tutti i vacanzieri.

Cosa non facile, com’è noto, in questo particolare periodo estivo 2024 specialmente la costa jonica-metapontina è invasa da migliaia di vacanzieri, ed è affollata da centinaia di giovani, provenienti anche da paesi viciniori, grazie alla realizzazione, negli ultimi anni, di strutture ricettive/turistiche.

Bisogna da subito tornare sulla questione della situazione non semplice dell’organico delle forze dell’ordine, dove il turnover risulta ancora bloccato e non c’è ricambio dopo i pensionamenti.

Il Governo deve impegnarsi a riaprire un ciclo d’investimenti per garantire la sicurezza assumendo nuovo personale, spendendo su più mezzi e tecnologie.

Per l’Ugl non è possibile aggrapparsi sempre allo spirito di abnegazione del personale che con immensi sacrifici permette comunque, oggi, di dare sempre e ancora segnali di tranquillità.

Ora si è passati dall’estate tranquilla ai furti nelle proprietà private.

Ci sono stati vertici in Prefettura dei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo gli allarmi lanciati da cittadini, imprese e dai sindaci di Policoro e Scanzano Jonico (MT), con l’obiettivo di coordinare e migliorare l’efficacia delle attività delle forze dell’ordine per contrastare e venire a capo dei furti che si verificano in zona.

Resta la preoccupazione – della quale si fa interprete il segretario provinciale dell’Ugl, che sollecita maggiore attenzione al fenomeno per evitare che la zona diventi il ”Bronx”.

Massimo impegno delle forze dell’ordine, ma la zona da controllare è vasta e con diversi fronti di accesso.

Si attende il potenziamento del sistema di videosorveglianza e nel frattempo occhi e orecchie aperti.

Basta un buon indizio, un colpo di fortuna e la banda dei furti può cadere nella rete….

A tutte le Forze di Polizia, a loro dall’Ugl Matera va un sentito ringraziamento per tutto quello fatto, che continueranno a fare sempre e comunque”.