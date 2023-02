Craco, “uno dei set cinematografici più famosi”, torna visitabile! Ecco da quando

“Tutti la cercano: la Basilicata è stata inserita da Forbes tra le esperienze da fare nel 2023 e tra le 12 destinazioni consigliate nel mondo da Vogue“.

È quanto si apprende da guidaviaggi,it che aggiunge:

“‘Una regione da scoprire con lentezza – afferma il direttore generale di Apt Basilicata Antonio Nicoletti -, attraverso i nuovi prodotti e le nuove guide.

Tre le ultime realizzate, una dedicata i piccoli musei, una al benessere e una all’enogastronomia (insieme a Repubblica, ndr)’.

Dal 1 Marzo, annuncia Nicoletti, riaprirà Craco, ‘uno dei set cinematografici più famosi’.

La regione è una meta da vivere con attività adrenaliniche, come il ponte tibetano o il volo dell’angelo o, perché no, prendendo come scusa il Carnevale, ‘uno dei tanti racconti della nostra Basilicata – commenta il direttore generale -, con le maschere di cartapesta e gli eventi storici’.

Sono stati realizzati, inoltre, cinque video per promuovere i parchi, disponibili sul sito Basilicataturistica: tra questi uno con un’aquila, battezzata ‘Martino’ che sorvola le bellezze verdi della regione.

Oltre a una guida trekking, c’è l’app dedicata al cicloturismo, ‘riconosciuta come una delle migliori per la sostenibilità dall’ex ministro del Turismo’, sottolinea Nicoletti.

Tra gli strumenti di promozione anche il gaming: dopo i numeri di Topolino, la regione ha implementato giochi come ‘Pino’s way’, nel quale una guida del parco deve sconfiggere i bracconieri, o ‘Toursikon’, una visual novel nella quale una ragazza francese rimane bloccata nella cripta della Chiesa di Santa Maria Maggiore a Tursi.

Altri buoni motivi per decidere di scoprire questa regione?

A Ruoti, nel nord, spiccano le installazioni artistiche, mentre a Matera, che già di per sé vale un viaggio, la Secretissima camera de lo core, unica esperienza inaugurata nel 2019 per Matera Capitale Europea della Cultura ancora visitabile.

O ancora, i piccoli festival, come quello della Fiaba ad agosto, alla sua sesta edizione, quello delle Storie Parallele, dal 15 al 17 settembre.

Nel 2023, più precisamente il 19 aprile, ricorrono, poi, i 100 anni dalla nascita dello scrittore, poeta e politico italiano Rocco Scotellaro: ‘Stiamo lavorando a un programma che è in continuo aggiornamento’, racconta Nicoletti.

E last but not least il Matera Film festival ad ottobre e la seconda edizione di Roots-in, la borsa internazionale del Turismo delle Radici”.

Inoltre sempre Mercoledì 1 Marzo 2023 alle ore 10:30 riapre il Parco Museale Scenografico di Craco.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la 𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐎𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐀𝐫𝐭𝐞, è lieta di invitare:

“le Autorità, i giornalisti, gli operatori turistici e la cittadinanza a partecipare a questo evento, che apre nuovi scenari di sviluppo turistico ed economico per la nostra comunità!”.

