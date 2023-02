Basilicata: fermate dalla Polizia 4 persone per furto in abitazione! Ecco i dettagli

La Polizia di Stato nella serata di ieri ha denunciato quattro cittadini extracomunitari per un furto appena commesso in un’abitazione sita a Potenza in Contrada Centomani, luogo ove si sono registrati ripetuti reati predatori.

Proprio allo scopo di contrastare tali episodi delittuosi, il Questore di Potenza Antonino Pietro Romeo ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle Volanti.

Nel corso di tale attività, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Potenza è intervenuto in Contrada Centomani a seguito di segnalazione di un cittadino.

Gli operatori, giunti sul posto hanno prontamente rintracciato, quali autori del furto, tre cittadini extracomunitari e, a seguito di un’articolata attività di indagine, sono riusciti a risalire anche a un altro soggetto.

I quattro sono stati, quindi, deferiti alla competente Autorità Giudiziaria.a

