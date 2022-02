Covid, buone notizie: “Per la prima volta da settimane i numeri stanno migliorando”. Le parole del ministro Speranza

Così il ministro della Salute Roberto Speranza al convegno Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), nella Giornata mondiale contro il cancro:

“Siamo finalmente in una fase che pare diversa dai mesi precedenti.

Il 91% di italiani over12 ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, l’88% ha due dosi ed ha completato il ciclo primario e quasi 35 milioni di italiani hanno fatto il booster.

Questo ci mette nelle condizioni di poter aprire una fase di versa nella lotta al Covid.

Dobbiamo ancora tenere i piedi per terra e avere massima prudenza, ma per la prima volta da molte settimane guardiamo con fiducia a numeri che stanno finalmente migliorando.

Casi ancora altissimi, mantenere livello di attenzione alto.

Grazie a vaccini e comportamenti calano contagi e anche ricoveri.

Speriamo numeri continuino a scendere per aprire una fase nuova.

Durante la pandemia abbiamo cumulato forti ritardi nelle visite mediche e negli screening che dobbiamo assolutamente recuperare.

Noi abbiamo costruito delle risposte: con il decreto agosto furono approvati stanziamenti per mezzo miliardo per recuperare le liste di attesa e anche nell’ultima legge di Bilancio abbiamo ancora approvato uno stanziamento di mezzo miliardo per il recupero di interventi, visite e screening.

E’ un primo passo che va nella direzione giusta: un miliardo di euro per provare a recuperare il terreno perduto e non vi è dubbio che l’ambito oncologico è quello più delicato e in cui più dovremo investire”.

