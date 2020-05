Coronavirus, “Zone Rosse”: rivista la Misura che escludeva Tricarico, Irsina, Grassano e Moliterno da benefici economici!

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dei consiglieri regionali di Forza Italia, Bellettieri, Piro e Acito:

“Garanzia e rappresentatività per il territorio lucano.

Due valori che grazie all’operato dei nostri parlamentari presenti a Roma, Moles e Casino, vengono brillantemente assicurati per tutta la cittadinanza lucana.

Ultimo risultato raggiunto è stata l’opera di sensibilizzazione e di protesta rispetto all’esclusione dei comuni lucani ‘zone rosse’, ingiustamente esclusi dal Decreto rilancio.

Un’esclusione che ha portato ad una levata di scudi, sia a livello nazionale da parte dei nostri due rappresentanti in parlamento, sia anche da noi in consiglio regionale e da altri amministratori locali.

Una misura che fortunatamente è stata rivista in queste ultime ore, ponendo rimedio ad una grave e ingiustificata temporanea esclusione di Tricarico, Irsina, Moliterno e Grassano dai benefici economici previsti per i danni subiti dalla pandemia.

Questo si aggiunge a tanti altri risultati che Moles e Casino stanno conseguendo durante il loro mandato, ponendo in queste ultime ore grande attenzione al tema della scuola, sul quale il governo sembra non avere le idee chiare.

Non solo questo, tuttavia, perché l’attenzione rispetto anche al problema della discarica La Martella di Matera, da parte dell’onorevole Casino, dimostra come sia fondamentale avere in parlamento rappresentanti che non dimenticano mai la terra d’origine e sono presenti costantemente sul territorio attenzionandone le diverse problematiche.

È di tutta evidenza, altresì, come il ruolo non sia solo di critica rispetto ai provvedimenti adottati dal governo, quanto di propositiva costruzione, dimostrando così responsabilità e coscienza politica in un momento unico e drammatico della storia italiana”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)