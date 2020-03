Coronavirus: vietati gli spostamenti da un Comune all’altro se non per lavoro, salute o particolari urgenze! Ecco l’ordinanza dei ministri Speranza e Lamorgese

Da oggi è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Lo stabilisce l’ordinanza, in vigore da oggi, per arginare l’emergenza coronavirus, adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno.

L’ordinanza rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Nella bozza dello stesso decreto si legge, infatti:

“È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

