Coronavirus, Variante Delta: Speranza ordina quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna! Ecco i dettagli

Nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Speranza spiega che il provvedimento:

1) “consente l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde;

2) prolunga le misure di divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka;

3) introduce una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna“.

Tra le varie decisioni del Ministro balza all’occhio la quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna.

Attualmente in Gran Bretagna c’è un aumento dei contagi da Covid alimentato dalla variante Delta, importata dall’India: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 11.007, picco giornaliero più alto da metà febbraio, su 1,1 milione di tamponi.

Per fortuna resta per ora più contenuto, grazie all’effetto dei vaccini, l’aumento dei morti in territorio inglese, 19 oggi contro i 9 di ieri, e dei ricoveri in ospedali, il cui totale è ora di 1.227.a

