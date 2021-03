Coronavirus, vaccini: queste le categorie che avranno la priorità! Ecco la bozza del nuovo piano

Anche nel nostro Paese continua la campagna vaccinale anti-Covid-19.

Dalle ultime notizie emerge come il Governo per la distribuzione delle dosi potrebbe procedere solo per criteri anagrafici.

Sulla strategia anti Covid da adottare, la bozza del documento trapelata dal governo, delinea 5 categorie che avranno la priorità dopo over 80, docenti e forze dell’ordine finora scelti per la somministrazione:

Categoria 1: soggetti ad elevata fragilità;

Categoria 2: Persone di età compresa tra 70 e 79 anni;

Categoria 3: Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni;

Categoria 4: Persone con comorbilità di età inferiore ai 60 anni ma senza la gravità riconosciute alle persone estremamente vulnerabili;

Categoria 5: Resto della popolazione di età inferiore ai 60 anni.

Sarà inoltre possibile, sempre secondo quanto si apprende dalla bozza, «qualora le dosi di vaccino disponibili lo permettano», vaccinare all’interno dei posti di lavoro a prescindere dall’età.

La vaccinazione verrà eseguita in sede con gli operatori sanitari «al fine di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione».a

